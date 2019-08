À la Une de votre édition : la condamnation du maire de Bourg-en-Bresse pour avoir recruté trop de femmes, la rentrée des professeurs aux lycées, l'état d'urgence en Floride à l'approche de l'ouragan Dorian, le procédé innovant pour la capture d'eau en période de sécheresse et le destin des chevaux de trait au Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.