Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, les démissions en série des infirmières, suite de notre carnet de route le long de Mississipi dans les États du sud où les suprémacistes blanc et le Ku Klux Klan n'ont jamais été aussi décomplexés depuis la ségrégation, l'hydrothérapie, puis interview d'Albert Dupontel avec Virginie Efira pour la sortie du film "Adieu les cons". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.