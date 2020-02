À la Une de votre édition : le passage de la tempête Dennis dans le quart nord-ouest de l'Hexagone et le Royaume-Uni, le remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn pour les municipales à Paris, la déferlante des criquets ravageant les cultures au Kenya, les initiatives d'un Français pour la renaissance d'une île aux Philippines, et les animaux de compagnie influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.