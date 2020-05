Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'inefficacité de la chloroquine contre le coronavirus d'après une étude sur plusieurs cas, des chiens renifleurs entraînés à détecter les malades du covid-19, la reprise de la vie dans les mairies et les églises, l'inspiration des "Géo Trouvetou" en période de crise sanitaire et l'inégalité entre les châteaux face à la réouverture au public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.