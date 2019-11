À la Une de votre édition : les inondations dans le Sud-Est de l'Hexagone, la situation des sinistrés face aux dégâts et les raisons de la fréquence de ces intempéries dans cette région, un hôpital à l'écoute des femmes victimes de violences, la fin programmée des tickets de caisse, notre enquête en immersion au coeur de l'ENA, ainsi que la visite d'une province chinoise productrice de jouets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.