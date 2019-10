À la Une de votre édition : la situation ubuesque d'un policier radicalisé révoqué puis réintégré, l'autorisation à la vente du lait après la pollution de l'usine Lubrizol à Rouen, le reportage d'un journaliste qui commente en direct le débarquement du 6 juin 1944 et la montée des baleines en quête de nourriture dans la baie de Californie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.