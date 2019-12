À la Une de votre édition : l'arrivée de la tempête Fabien par l'Ouest du pays, le moyen de transport à choisir en cette période de grève, le record de températures en Australie, l'opération solidaire des pompiers pour faire office d'assistants du père Noël, notre rencontre avec un fabricant de vaisseaux de la saga Star Wars et l'observation du ciel depuis le désert du sultanat d'Oman. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.