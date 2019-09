À la Une de votre édition : le courage des passants qui ont désarmé l'agresseur au couteau de Villeurbanne, l'ouragan Dorian qui balaie les Bahamas avec des vents à plus de 300km/h, l'hommage des pilotes du Grand Prix de de Formule 1 de Spa en Belgique à la mémoire d'Antoine Hubert, la transformation de Tchernobyl en destination touristique et un reportage sur la tendance des parcours ninja. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.