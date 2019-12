À la Une de votre édition : la galère dans les transports ce vendredi, la marge de manœuvre du gouvernement face à la grève contre la réforme des retraites, les menaces de représailles sur les proches de certains policiers, l'histoire incroyable d'une femme revenue à la vie après 6 heures d'arrêt cardiaque, l'architecture européenne "made in China" et le nouveau spectacle de marionnettistes qui donnent vie à des chevaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.