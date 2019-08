À la Une de votre édition : la crise internationale causée par les incendies en Amazonie, la ville de Biarritz sous haute tension à la veille du sommet du G7, les actes de vandalisme sur les radars tourelles récemment installés, les bons plans de fin de saison et voyage aux États-Unis à la découverte du lac Michigan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.