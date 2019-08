À la Une de votre édition : Biarritz au centre du monde pour le sommet du G7, les mobilisations des anti-G7, l'armée en renfort pour combattre les feux en Amazonie, l'immersion avec les urgentistes de Marseille et un reportage en Grèce à la découverte des monastères posés en haut de vertigineuses montagnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.