À la Une de votre édition : l'alerte aux orages dans 26 départements de l'Hexagone, l'hommage républicain au maire de Signes, l'ouverture des grandes surfaces sans caissière le dimanche après-midi, l'international de pétanque féminin à Palavas-les-Flots, et le safari au pays du roi lion dans le parc Kruger en Afrique du Sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.