À la Une de votre édition : l'insatisfaction au niveau des distances entre les champs traités au pesticide et les habitations proposé par le gouvernement, l'inquiétude autour de la cigarette électronique qui a fait cinq morts aux États-Unis, un reportage exceptionnel aux Bahamas six jours après le passage de Dorian, l'enquête sur la filière des déchets nucléaires de l'Hexagone, l'engouement des jeunes aux États-Unis pour les colonies de vacances spéciales spatial et l'histoire étonnante à la rencontre des enfants moines de l'Himalaya. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.