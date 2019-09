À la Une de votre édition : la panique dans un collège à Béthune après une explosion de bouteilles de gaz, la galère des passagers d'Aigle Azur en faillite, la flambée des prix du permis de conduire à Paris, le clonage d'un chat à des fins commerciales en Chine, le juteux business du steak sans viande et la sensation d'une nuite au-dessus du vide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.