À la Une de votre édition : la polémique autour de la limitation à 80 km/h et les chiffres de la mortalité routière, les premières images de la vie quotidienne de nos compatriotes placés en quarantaine, les anglais de Dordogne au lendemain du Brexit, la plus grande exploitation européenne de cannabis thérapeutique au Portugal, et l'histoire d'un pianiste brésilien atteint d'une maladie musculaire qui retrouve l'usage des ses mains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.