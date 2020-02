À la Une de votre édition : la propagation du coronavirus dans une trentaine de pays, la préparation de l'Hexagone à une possible épidémie, les coulisses du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le "business" des exposants au 57ème Salon international de l'agriculture à Paris, l'itinéraire d'un mégot jeté par terre et notre reportage découverte sur l'archipel du Cap-Vert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.