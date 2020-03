Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : Les premières mesures de grande ampleur prises par le gouvernement face au coronavirus, les réponses du Premier ministre à cette gestion de crise sur TF1, le recours d'Edouard Philippe à l'article 49-3 sur la réforme des retraites, le secret des négociations entre la grande distribution et les industriels et les règlements de compte lors de la 45e cérémonie des César. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.