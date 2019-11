À la Une de votre édition : la rencontre d'Emmanuel Macron avec d'anciens salariés de Whirlpool, le mystère après la mort d'une jeune femme tuée par des chiens dans l'Aisne, le risque d'inondations dans le sud-est, l'étude qui révèle que nos ados ne font pas assez de sport, l'enquête sur la consommation de nos appareils ménagers et les secrets de fabrication d'un parfum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.