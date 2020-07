Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la mise en garde des autorités sanitaires sur les regroupements familiaux face à l'augmentation de cas de Covid-19, le renforcement du dispositif de dépistage pour faire face à la forte demande de tests, les réponses du gouvernement face à l'insécurité, notre enquête sur l'explosion des ventes de tomates cerises, et à la découverte du désert de Joshua Tree en Californie Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.