À la Une de votre édition : Le parquet antiterroriste reprend l'enquête, 24 heures après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Seize collégiens intoxiqués lors d'un cross dans le Jura. Un tétraplégique commande un exosquelette par la pensée. Le bizutage qui ne veut pas dire son nom. La plus belle avenue du monde va-t-elle aussi devenir la plus chère ? Enfin, une nouvelle discipline sportive pour retomber en enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.