À la Une de votre édition : les victimes civiles du raid de l'aviation turque en Syrie faisant, les inondations et glissements de terrain mortels après le passage du typhon Hagibis au Japon, les outils de vérification de l'identité d'un suspect, la sonnette d'alarme tirée par la Cour des comptes sur les fonctionnaires payés mais sans poste, l'incendie de Notre-Dame raconté par ceux qui l'ont vécu, et le film "Hors normes" avec Vincent Cassel, Reda Kateb. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.