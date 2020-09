Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, la fronde des restaurateurs marseillais et des élus locaux contre les nouvelles mesures sanitaires, le ras-le-bol des agriculteurs d'Île-de-France face aux décharges sauvages, la revanche du thon rouge, ainsi que la découverte de l'effervescence de Paris de la belle époque grâce à la magie du numérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.