Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les hommages aux trois victimes de l'attentat de Nice et l'itinéraire du tueur, les questions autour de notre arsenal juridique face au terrorisme, le violent séisme enregistré en Turquie et en Grèce, les leçons à tirer du premier confinement et la rencontre avec des propriétaires d'île privée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.