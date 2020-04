Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le nombre de cas confirmés à bord du Charles de Gaulle, la célébration du Vendredi saint à huis clos à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'inimaginable fosse commune à New York, les résultats de la nouvelle étude du Pr Didier Raoult sur la chloroquine, et les animaux qui envahissent les villes en ces temps de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.