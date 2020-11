Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'agression d'un prêtre orthodoxe à Lyon, l'enquête sur l'attentat de Nice, la colère des petits commerçants pour qui le reconfinement est vécu comme une injustice, la dernière ligne droite pour Donald Trump et Joe Biden à trois jours de l'élection, rencontre avec les sorcières des temps modernes en ce jour d'Halloween et le décès de Sean Connery. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.