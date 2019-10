À la Une de votre édition : la collision mortelle entre un TGV et une voiture près de Lamballe dans les Côtes-d'Armor, les affrontements hier soir entre des jeunes et les forces de l'ordre dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, le démantèlement d'un réseau de cueillette illégale de champignons, la réglementation pour les trottinettes électriques dans le code de la route, et puis immersion dans une réserve naturelle unique au monde en Australie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.