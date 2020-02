À la Une de votre édition : l'arrivée d'un deuxième avion en provenance de Wuhan, le confinement d'une nouvelle mégalopole de neuf millions d'habitants par la Chine, le rejet de l'allongement du congé des parents ayant perdu un enfant par le gouvernement, un reportage sur des paroissiens pas comme les autres aux États-Unis, et l'intervention d'Omar Sy sur notre plateau pour la promotion du film "Le Prince oublié". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.