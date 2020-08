Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les dégâts après le passage d'une tornade en Normandie, la polémique autour d'une dérogation préfectorale accordée au Puy du Fou, notre enquête sur les prix des masques, à la découverte du désert de Tabernas en Espagne et l'entretien avec Miou-Miou et Alexandra Lamy qui partagent l'affiche du film "Belle-fille". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.