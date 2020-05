Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le nouveau foyer de contamination découvert en Dordogne, la responsabilité pénale des élus et patrons à l'heure du déconfinement, la réouverture des salons de coiffure à partir du lundi 11 mai, l'amour au temps du Covid, puis notre rencontre avec les gardiens du refuge des Aiguilles d'Arves, coincés pendant 8 semaines en altitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.