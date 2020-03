Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la multiplication des restrictions et le durcissement des règles pour freiner la propagation du coronavirus, l'incompréhension sur la pénurie de masques de protection, les nouvelles évacuations en raison de la saturation des hôpitaux dans le Grand Est, reportage sur le réapprovisionnement des supermarchés et les bonnes idées pour s'occuper pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.