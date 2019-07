À la Une de votre édition : l'arrêt de la dix-neuvième étape du Tour de France à cause de la météo, la fermeture de dizaines de plages sur la côte atlantique, le jour d'après la canicule, les arnaques sur la route des vacances, et la découverte d'un camping nouvelle génération en Corse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.