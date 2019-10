À la Une de votre édition : la poursuite de la grève surprise à la SNCF, le report du vote sur le Brexit au Royaume-Uni, les informations cachées sur le Boeing 737 MAX, la découverte de 30 sarcophages vieux de 3 000 ans à Louxor et l'ascension du mont Rose pour aider à se battre contre le cancer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.