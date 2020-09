Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le témoignage exclusif de l'homme qui a poursuivi l'assaillant présumé de l'attaque de Paris, notre enquête sur les zones de non-droit, les mesures anti-Covid en Europe, rencontre avec les électeurs de Donald Trump dans le Kentucky et le trafic de bébés fauves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.