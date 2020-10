Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l’incompréhension face à un rassemblement évangélique dans le Loiret, l’annonce de la création de 4 000 lits de réanimation supplémentaires par Olivier Véran, la reconstruction de la vallée de la Vésubie après le passage de la tempête Alex, notre grande enquête sur les géants du pétrole, l’engouement pour les ventes aux enchères de dinosaures, et à la découverte des villages des Cinque Terre en Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.