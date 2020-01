À la Une de votre édition : la thèse du missile iranien privilégiée dans le crash du Boeing ukrainien, le changement de ton à la sortie des négociations sur les retraites à Matignon, la fiabilité des assistants de navigation, notre enquête sur les arnaques et les vraies solutions contre la chute des cheveux, les chiffres autour de la démission du prince Harry et de Meghan de la famille royale, puis le programme de protection des phoques gris à la pointe de la Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.