À la Une de votre édition : l'erreur d'intitulé et la suspicion de fuite du sujet de l'épreuve de mathématiques du bac, la nouvelle alerte aux orages dans la Drôme, l'annulation au dernier moment par Donald Trump d'une opération militaire contre l'Iran, la conquête de l'espace au Salon du Bourget, puis la valeur et l'avenir de l'appellation "Vin de France". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.