À la Une de votre édition : la question sur le nombre exact des morts sous les décombres aux Bahamas après le passage l'ouragan Dorian, les vies sauvées avec l'application Sauv Life, l'enquête sur le harcèlement scolaire, les couacs diplomatiques lors du match de la France face à l'Albanie et les rations de combat de nos militaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.