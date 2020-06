Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les suspicions de pressions politiques lors de l'enquête sur l'affaire Fillon, les soupçons de fraudes électorales à Marseille, l'enquête sur le retour en masse des algues vertes en Bretagne Sud, l'immersion dans le centre d'entraînement des marins à Brest et à la découverte des châteaux perchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.