Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : Michèle Rubirola élue maire de Marseille, la méthode Castex, la mobilisation contre la suppression d'emploi chez Nokia à Lannion, notre enquête sur les arnaques au moyen de paiement numérique et un voyage sur le canal du Rhône à bord d'une pénichette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.