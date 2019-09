À la Une de votre édition : la mobilisation de 7 500 policiers et gendarmes pour le grand retour des gilets jaunes à Paris, l'homme qui se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian, la visite exceptionnelle de l'usine qui fabrique nos pièces de monnaie, la folie des baskets dont le luxe s'est emparé, le reportage au coeur des XV de France à l'approche du premier match de la coupe du monde, et le retour sur scène de l'humoriste Muriel Robin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.