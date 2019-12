À la Une de votre édition : la nouvelle alerte rouge aux intempéries dans le Sud-Est du pays, les raisons pour lesquelles la grève du 5 décembre pourrait durer, le combat des militaires blessés de guerre pour se reconstruire, notre enquête sur la reconnaissance faciale, et l'hommage de milliers de fans à Johnny Hallyday à quatre jours de l'anniversaire de sa mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.