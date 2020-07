Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la ruée sur les tests PCR dans les laboratoires avant les vacances, la hausse des réservations par les Britanniques après la levée des restrictions, l'arnaque massive au chômage partiel par des escrocs internationaux, l'étonnant face-à-face avec le loup blanc d'Alaska dans le parc Alpha du Mercantour, et la découverte des plus belles plages d'Europe de la région portugaise de l'Algarve. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.