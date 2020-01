À la Une de votre édition : la disparition de trois Français membres de l'association SOS Chrétiens d'Orient en Irak, l'inquiétude des autorités chinoises face au coronavirus, la publication par le gouvernement d'une étude sur les gagnants et les perdants du futur système de retraites, la décision sur le langage pictural des émojis et le retour des diamants de nos Rois au Louvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.