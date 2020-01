À la Une de votre édition : le retrait de l'âge pivot par le gouvernement de son projet de loi sur les retraites, la baisse des tarifs à la SNCF, l'aveu du régime iranien sur le crash du Boeing ukrainien, la rencontre avec l'homme qui a passé trois ans dans une vallée des Alpes dans l'espoir de croiser le regard des loups et le retour des "Bronzés" à Val d'Isère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.