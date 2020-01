À la Une de votre édition : la saisie de l'enquête sur l'attaque au couteau à Villejuif par le parquet antiterroriste, l'aggravation des incendies en Australie, les alternatives au train pour rentrer de vacances, notre enquête sur les parades des établissements face au risque d'addiction au casino, et à la rencontre des dernières Geishas au Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.