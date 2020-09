Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la fin annoncée de l'impunité juridique des squatteurs, la polémique sur le voile à l'Assemblée nationale, le non-respect des gestes barrières lors des fêtes étudiantes, la rencontre avec les électeurs américains du Missouri, et la disparition du doubleur Roger Carel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.