Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le placement de huit départements supplémentaires sous couvre-feu, les prochaines doses de vaccins contre le coronavirus prioritairement destinées aux villes les plus touchées, l'installation de la tempête Philomena dans le sud du pays, la prochaine passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, et notre reportage avec des salariés travaillant sous terre.