Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la vigilance orange canicule pour 53 départements dans l'Hexagone, la recherche de la fraîcheur à plus de 3000 mètres d'altitude, ce que l'on sait de Bison Futé qui guide nos voyages depuis 40 ans, la hausse du prix de l'or et à la découverte de l'Islande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté parAudrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.