Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le plan de sauvetage de l'industrie et la restauration, la braderie chez les constructeurs automobiles, le débat autour d'une éventuelle disparition du virus avec la chaleur, la leçon de vie que nous donne Robert, 95 ans, qui a survécu au Covid-19 et le réveil des talents créatifs dans les foyers français pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.