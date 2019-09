À la Une de votre édition : les inondations meurtrières en Espagne, le soutien des habitants de Levallois-Perret au maire Patrick Balkany et à sa femme, l'interview exclusive d'Edward Snowden, le débat sur la levée de l'anonymat des donneurs de sperme dans l'Hexagone, la plus grande usine à glaçons de l'Europe, puis immersion avec le XV de France au Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.